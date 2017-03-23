Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами возможны кратковременные дожди, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем 9-13 градусов, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны мокрый снег, снег. На некоторых территориях осадки будут интенсивными, местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.