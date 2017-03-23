МИД Турции вызвал временного поверенного в делах России в связи с убийством турецкого солдата курдским снайпером. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Турции Хюсейина Мюфтюоглу, внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную обеспокоенность» временному поверенному в делах России Сергею Панову из-за убийства турецкого солдата курдским снайпером, стрелявшим с территории Сирии.



В Анкаре заявили, что ответственность за соблюдение режима прекращения огня на территории, с которой стрелял снайпер, лежит именно на России.



Накануне снайпер с территории, контролируемой курдскими ополченцами, выстрелом через границу тяжело ранил рядового турецкой армии, сообщает Hurriyet. Солдат был доставлен в больницу, где и умер.