Сирийская армия вернула контроль над промзоной Аль-Магазиль

Элитные подразделения сирийской армии после продолжавшихся несколько дней интенсивных боев с террористами в четверг восстановили контроль над промышленной зоной Аль-Магазиль в восточной части Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.

Аль-Магазиль находится к северу от предместья Джобар, захваченного боевиками в 2012 году, и по сей день остается одним из крупнейших оплотов террористов в провинции Риф-Димашк. На протяжении последних трех дней на территории промзоны шли ожесточенные бои — после неудачной вылазки крупный отряд экстремистов "Джебхат ан-Нусры" попал в окружение ВС САР. В условиях активной поддержки со стороны артиллерии и ВВС, армия сжимала кольцо вокруг боевиков, постепенно сокращая подконтрольную им территорию.

Одновременно с этим, формирования "Джебхат ан-Нусры" несколько раз пытались атаковать позиции сирийских войск, чтобы помочь своим соратникам пробиться из окружения, однако все их попытки потерпели крах. В четверг утром блокированные в Аль-Магазиле террористы были окончательно разгромлены. Согласно поступающим сведениям, в ходе операции на этом участке фронта ликвидированы десятки боевиков, а также уничтожена значительная часть принадлежавшего им оружия.