Турция призвала Россию закрыть представительство курдов

Официальный представитель МИД Турции заявил, что ожидает от Москвы действий по закрытию офиса ПДС (сирийского крыла курдской организации РПК) в России, передаёт "Анадолу".

Он добавил, что после гибели турецкого военного от огня, открытого из подконтрольной ПДС зоны, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Турции, где до него довели, что в случае повторения инцидента будут приняты ответные меры.

Ранее в ходе визита в Москву Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что в рамках борьбы с терроризмом Россия закроет представительство курдской организации ПДС в Москве.