Итальянские таксисты бастуют по всей стране

Итальянские таксисты в четверг проводят очередную общенациональную забастовку в знак протеста против законодательных поправок в секторе перевозок, передает РИА Новости.

Забастовки не удалось избежать после провала переговоров крупнейших профсоюзов с министерством транспорта. Их предметом стали положения закона о либерализации рынка частных перевозок, который в Италии является довольно закрытой отраслью.

Так, лицензии такси зачастую передаются от отца к сыну, а их перепродажа может принести десятки и даже сотни тысяч евро. По мнению обычных таксистов, рассматриваемый законопроект облегчит работу сервисов аренды машины с водителем и международных компаний вроде Uber, которые предоставляют услуги такси через приложения в телефоне или планшете.