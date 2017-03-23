Самвел Бабаян отрицает организацию госпереворота в Армении

Бывший министр обороны карабахских сепаратистов Самвел Бабаян дал показания. Об этом корреспонденту "Новости Армении" сообщил адвокат Бабаяна Аветис Калашян.

По словам адвоката, Самвел Бабаян считает подозрения в свой адрес беспочвенными.

«Дал показания и заявил, что то, в чем его подозревают, не имеет отношения к нему. Соответственно, других задержанных в рамках дела он не знает. Исходя из интересов подзащитного и в соответствии с принципом конфиденциальности, на данный момент ничего не могу добавить», - отметил адвокат.

По его словам, Самвелу Бабаяну пока не предъявлено обвинение. Об основаниях задержания адвокату также ничего не известно.