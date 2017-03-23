До поры до времени Венесуэла, страна с крупнейшими запасами нефти на планете, оставалась вне сферы внимания мира, увлеченно обсуждающего тектонические сдвиги в США и старушке Европе. Но ситуация быстро меняется и находившаяся в тени Венесуэла скоро может занять видное место на первых полосах мировых газет и выпусков новостей. На эту страну надвигается катастрофа, которая связана как с резким обострением социально-экономического кризиса и неспособностью властей справиться с ним, так и с растущей изоляцией Венесуэлы в мире. Начнем с последнего, ибо это - события последних дней.

Страна-изгой

Генеральный секретарь Организации Американских Государств (ОАГ) уругваец Луис Альмагро выступил в штаб-квартире этой организации в Вашингтоне с гневным обличением венесуэльских властей. Вместе с ним находились супруги двух видных политических деятелей Венесуэлы, которые отбывают тюремный срок - Лилиан Тинтори и Патрисия де Себальос. Их мужья - народный вожак Леопольдо Лопес и бывший мэр Даниэль Себальос были обвинены в разжигании уличных беспорядков и приговорены к длительному заключению.

А за неделю до этого Альмагро представил подробный доклад, касающийся положения в Венесуэле. В нем он охарактеризовал правительство этой страны как "наркодиктатуру" и призвал к исключению Венесуэлы из ОАГ. Эта угроза главы региональной организации, в которую входят почти все государства Западного полушария, включая США и Канаду - самый серьезный вызов, с которым столкнулись венесуэльские власти со времени смерти Уго Чавеса и избрания президентом Николаса Мадуро.

Избежать исключения из ОАГ они могут только в том случае, если в течение 30 дней созовут всеобщие выборы и выполнят целый ряд условий. В частности, правительству Николаса Мадуро следует освободить всех политических заключенных, восстановить те права оппозиционной Национальной ассамблеи, которых ее лишил находящийся в руках властей Верховный суд, провести новые выборы членов Центрального избирательного совета.

"Народ Венесуэлы противостоит правительству, которое перестало быть ответственным, а конституция перестала иметь какой-либо смысл в этой стране", - говорится в документе главы ОАГ.

Особого внимания в докладе удостоился недавно назначенный Мадуро первый вице-президент Тарек Эль-Айссами, выходец из сирийско-ливанской семьи, в прошлом министр внутренних дел и губернатор одного из венесуэльских штатов (haqqin.az в январе этого года подробно писал о нем). В прошлом месяце Министерство финансов США внесло его в черный список по обвинению в организации масштабной контрабанды наркотиков. В докладе Луиса Альмагро говорится, что 3 миллиарда долларов, которыми по данным американских спецслужб владеет Эль-Айссами, составляют половину объема импорта продовольствия в эту латиноамериканскую страну за последние пять лет. А ведь венесуэльские правители и не скрывают, что в случае отставки непопулярного Мадуро, президентом страны станет именно Эль-Айссами.

"Гуманитарная катастрофа"

В тот же день, когда Луис Альмагро распространил свой доклад, Национальная ассамблея объявила о "гуманитарной катастрофе" в Венесуэле. По данным социологического центра Dataanalisis нехватка продуктов питания в стране составляет 68 процентов, а инфляция в этом году может достигнуть 1660 процентов. В документе Национальной ассамблеи говорится, что 9,6 млн венесуэльцев, т.е. почти треть населения страны питаются два или меньше одного раза в день, а ниже прожиточного уровня живут 81.8 процента семей.

Национальная ассамблея направила свою декларацию о "гуманитарной катастрофе" в ООН и ОАГ, что лишь укрепит позиции Луиса Альмагро. Как утверждает бывший посол Панамы в ОАГ Гильермо Кочес, Альмагро "не стал бы предпринимать столь серьезные шаги, если бы он не заручился поддержкой со стороны США и Канады".

Известный критик венесуэльских властей, генсек ОАГ, считает бывший посол, перешел в наступление против Каракаса после того, как в Вашингтоне сменилась администрация Белого дома и новый президент Дональд Трамп фактически объявил Венесуэлу страной нон-грата. Большинство стран-членов ОАГ, полагает экс-посол Кочес, также негативно относятся к правительству Мадуро. Его защитниками остаются лишь четыре государства, входящие в так называемый "Боливарианский альянс" - Боливия, Куба, Никарагуа и Эквадор, но последний может выбыть из рядов сторонников "социализма ХХI века" после второго тура президентских выборов 2 апреля.

В феврале новый президент Соединенных Штатов принял у себя Лилиан Тинтори. Встреча с женой оппозиционера прошла на самом высоком уровне - с участием вице-президента Майка Пенса и сенатора от Флориды Марко Рубио. В феврале же Трамп обсудил венесуэльский кризис с президентом Аргентины Маурисио Макри, на прошлой неделе - с лидером Бразилии Мишелом Темером, и в минувшее воскресенье с президентом Чили Мишель Бачелет. Американские эксперты считают, что Вашингтон избрал "диктаторский режим Венесуэлы" своей главной мишенью в Западном полушарии (в отношении Кубы, где на следующий год должен смениться лидер, Белый дом занял выжидательную позицию).

Как полагают аналитики и в США, и в Латинской Америке противникам Мадуро удастся собрать две трети голосов в ОАГ и те, по крайней мере, приостановят членство этой страны в региональной организации. Если Венесуэлу исключат из ОАГ, то как считает аналитик лондонского мозгового центра IHS Диего Мойя Окампос, ее правительство будет причислено к диктатурам, что автоматически заблокирует выделение кредитов со стороны иностранных компаний, которые работают в стране или заинтересованы в сохранении торгово-экономических отношений с Венесуэлой.

Одновременно выделению крупных кредитов никак не способствует и противостояние между правительством и оппозиционной Национальной ассамблеей Венесуэлы. Только что крупный региональный инвестиционный банк Development Bank of Latin America отложил выделение Венесуэле 440 миллионов долларов. Произошло это из-за конфликта Ассамблеи и Верховного суда страны, находящегося под контролем Мадуро.

Президент вознамерился утвердить бюджет страны на 2017 год в обход парламента, используя для этого Верховный суд, но депутаты объявили, что такая мера будет нелегальной, и иностранные доноры прислушались к их доводам. Между тем эти деньги как хлеб нужны Венесуэле, у которой нет средств, чтобы оплатить в апреле счета по внешним заимствованиям.

Венесуэла, таким образом, оказалась на пороге того, что в Америке называют "идеальным штормом".

Главная мишень для Трампа

Главная интрига связана с тем, приведут ли американские санкции и изоляция Каракаса к сокращению или даже полному прекращению экономических связей между Венесуэлой и США. До сего времени, несмотря на открытую взаимную неприязнь, две страны остаются связанными масштабными договорами. Они не были разорваны ни после того, как обе страны отозвали в 2008 году своих послов из Каракаса и Вашингтона, ни после памятного выступления Чавеса в ООН, которое последовало сразу после выступления Джорджа Буша-младшего. Чавес тогда подернул носом и сказал, что в зале "чувствуется запах дьявола".

Венесуэла в течение многих лет была пятым по значению экспортером нефти в США, хотя эти поставки сокращались из года в год. Связано это в первую очередь с резким падением добычи нефти в самой Венесуэле. До прихода к власти Чавеса страна добывала 3450 тысяч баррелей в день. Весной 2016 года производство составляло 2529 баррелей, а к настоящему времени упало до уровня 2250 тысяч баррелей.

Деградация нефтяной индустрии является наиболее драматической частью венесуэльского кризиса. В свое время Чавес назвал нефтяное богатство "инструментом национального развития". Однако полученные за счет продажи нефти с 2001 по 2015 год 250 миллиардов долларов были потрачены на покупку продовольствия за рубежом и разного рода популистские социальные программы.

Следствием этого стало положение, которое заставляет удивленно поднимать брови даже нефтяных аналитиков. При том, что экспорт сырой нефти в США продолжается, страна одновременно импортирует американскую нефть. Начиная с 2016 года, США ежедневно поставляют Венесуэле около 50 тысяч баррелей нефти, которая ей нужна, чтобы смешать тяжелую венесуэльскую нефть с легкой импортной и затем выставить полученный "коктейль" на продажу. Такая вот любопытная картина.

Одновременно нефтяной контракт продолжает оставаться важным и для Соединенных Штатов. Примерно половина венесуэльской нефти перерабатывается на территории США.

Однако все может быстро измениться. Представьте себе, что в Венесуэле после непопулярного Мадуро придет к власти политик, обвиняемый в наркотрафике и связях с исламскими террористами. Логика начинающейся конфронтации между Вашингтоном и Каракасом может привести к тому, что администрация Трампа оборвет все контакты с "наркодиктатурой" и объявит ей торговую блокаду. Судя по всему, нечто подобное уже готовится.

Шок для всего мира

Николас Мадуро не перестает обвинять Америку в заговоре против своей страны. Он то говорит о попытках США совершить переворот в Венесуэле, то об экономическом шантаже. По его словам, американские власти используют низкие цены на нефть для того, чтобы нанести болезненный удар по экономикам России и стран ОПЕК. Именно США, утверждает Мадуро, создают по всему миру энергетический и финансовый хаос, используя мощный набор финансовых инструментов, которые есть в их распоряжении.

На самом деле хаос в Венесуэле иного свойства. "Сейчас в мире нет ни одного другого производителя нефти, который бы переживал столь драматическое снижение объема добычи углеводородов как Венесуэла, - говорит Хелима Крофт, ведущий стратег банка Royal Bank of Canada.

"Венесуэльская доля на мировом нефтяном рынке сейчас меньше, чем она была раньше, но тем не менее, она составляет приблизительно два процента, - пишет The New York Times. - И поэтому серьезное падение венесуэльского экспорта, особенно если его будут сопровождать кризисы в Нигерии и Ираке, может оказать большое негативное влияние на мировой нефтяной рынок и заставит цены взметнуться вверх".

Подобное мир уже видел. В 2002 году Уго Чавес уволил всех работников венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и паралич ее, сохранявшийся в течение нескольких недель привел к повышению цен на нефть в мире приблизительно на 30 процентов. Это был первый из серьезных кризисов в сфере энергетики, который впоследствии вызвал разбалансировку всего нефтяного рынка.

Сейчас же все говорят о полном коллапсе нефтедобывающей отрасли и всей экономики страны-члена ОПЕК, который может взорвать мировой нефтяной рынок. В этом случае всех ждет шок, который может вызвать новый глобальный кризис с весьма тяжелыми последствиями.