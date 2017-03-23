Белоруссия готова арестовать последователей Лапшина

«История с блогером Александром Лапшиным - красноречивый пример того, что Белоруссия выполняет требования международного права». Об этом haqqin.az заявил белорусский политический аналитик Всеволод Шимов.

По его словам, правительство Белоруссии последовательно в применении международного права. Это касается и тех блогеров, которые в очередной раз нарушили государственную границы Азербайджана и незаконно посетили Нагорный Карабах.

«Нормы международного права, которые были применены к Лапшину, также могут быть использованы в отношении этих лиц. Другое дело, что они постараются на приличном расстоянии обходить Белоруссию, дабы не отправиться из Минска в Баку», - сказал эксперт.

«Но если все же кто-то попадет на белорусскую территорию, то может разделить судьбу Лапшина. Международное право пока никто не отменял», - подчеркнул Шимов.

Отметим, что по данным армянских СМИ, на днях 30 блогеров из 11 стран, среди которых есть ранее осужденный за экстремизм, побывали в оккупированном армянскими вооруженными силами Нагорном Карабахе.