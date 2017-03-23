Тереза Мэй: «Напавший на Лондон был британцем»

Террорист в Лондоне был британцем и действовал один; у полиции нет данных о новых готовящихся терактах, заявила британский премьер Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Террорист действовал один, полиция не располагает данными о подготовке новых атак… Он был британцем", - сказала премьер, выступая в парламенте.

По словам премьера, ранее подозреваемый попадал в поле зрения контрразведки, однако в настоящее время в связи с ним не велось следственных действий или наблюдения.

"Террорист действовал, руководствуясь мотивами исламского экстремизма", - добавила премьер.