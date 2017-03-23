Служба национальной безопасности Армении подтвердила информацию об аресте Самвела Бабаяна. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении, Бабаян арестован в рамках дела о попытке перевозки контрабандным путем зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии. Это – свидетельство углубления внутриполитического кризиса, ужесточения политических репрессий над оппонентами президента Армении Сержа Саргсяна. И это – реальная проблема, повлиять на решение которой могут граждане РА, оппозиция этой страны и общественные деятели.

Дальше – больше. В 2017 году госдолг Армении составит почти семь миллиардов долларов. Об этом недавно заявил министр финансов республики Вардан Арамян. По его словам, часть госдолга также составляет долг Центрального банка - $530 млн. Это – свидетельство углубления экономической пропасти, в которую скатилась Армения. Ведь за 10 лет президентства Саргсяна Армения наращивала не инвестиции, а именно государственные долги, размер которых уже приблизился к 60% от ВВП.

Как видим, Армения погрузилась в болото огромных политических и экономических проблем, что провоцирует рост эмиграции из этой страны, ухудшение демографической ситуации. Это то, что должно быть первичным для всех здравомыслящих сил в Армении. Это то, на что они все могут влиять с той или иной степенью успешности. Но еще Булгаков говорил о настоящей разрухе, царящей порой не в клозетах, а в головах людей. Вот и в данном случае беда и разруха Армении проявляется в том, что там любят отвлекаться от решения растущих внутренних проблем, пытаясь влезть в обсуждение вопросов, решение которых никак не зависит от симпатий этой страны.

Говоря конкретнее, армяне жалуются генсеку ООН на возможное назначение Полада Бюль-Бюль оглы гендиректором ЮНЕСКО. Да, именно так. Оказывается, больше двух десятков армянских НПО направят письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором выразят свою обеспокоенность возможным назначением посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы на пост генерального директора ЮНЕСКО.

Кроме того, первый омбудсмен Армении, исполнительный директор организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян уже заявила, что нынешний генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова поддерживает и лоббирует кандидатуру Бюль-Бюль оглы. Она подчеркнула, что армянские власти и общественность должны приложить все усилия, чтобы не допустить назначения представителя Азербайджана на эту должность. «В Армении всех должна беспокоить эта проблема, и не потому, что он антиармянский, а потому что он является ярким представителем расистской политики», - заметила она.

В том же духе выступает большинство армянских политиков. Поразительная позиция, что и говорить. Причем поразительная по нескольким причинам. Для начала вы только посмотрите – кто же рассуждает о расизме? Уважаемые представители страны-оккупанта, устроившей геноцид в Ходжалы. Это какое-то массовое оправдание собственных преступлений там, где впору ожидать массового покаяния.

Но все же куда поразительнее наблюдать за тем, сколь очевидно армянская сторона демонстрирует способность трезво оценивать свои возможности. Мне сложно представить реакцию армянской стороны, если Полад Бюль-Бюль оглы будет избран на эту должность, поскольку лишь само выдвижение азербайджанского посла и композитора наряду с девятью кандидатами на пост гендиректора ЮНЕСКО, вызвало в РА такую сногсшибательную истерику. В любом случае, уже нарисовалось поистине печальное зрелище.

Нет, безусловно, в РА могут опасаться назначения Полада Бюль–Бюль оглы на столь высокую должность. Безусловно, они понимают, что придется отвечать за все преступления, совершенные на оккупированных территориях, включая разрушение памятников культуры и истории Азербайджана. Но даже начинающих автомобилистов учат простому правилу: «Не уверен - не обгоняй».

Иными словами, Армения никак не в состоянии реально повлиять на выбор нового гендиректора ЮНЕСКО. Не в той она весовой категории, говоря языком спортивным. Ведь для всего мира Армения является страной-оккупантом, имеющим огромное количество проблем со всеми соседями, с кучей внутриполитических, экономических проблем, с отсутствующей в реальности независимостью и очень туманными перспективами дальнейшего будущего.

В этих условиях армянской стороне следовало бы не позориться в очередной раз, ввязываясь в заранее проигранную кампанию, а сконцентрироваться на решении сугубо внутренних проблем. Возможно, я удивлю участников кампании против Полада Бюль-Бюль оглы, но «противостояние» выдвижению посла Азербайджана в России на пост гендиректора ЮНЕСКО никак не уменьшит госдолг Армении, не улучшит ее экономические и демографические показатели, не снизит накал внутриполитического противостояния в Армении.

При этом, конечно же, можно подкинуть местному населению тему для дискуссии, пытаясь отвлечь его внутренних проблем и печальных реалий. Тем паче, что выборы совсем скоро, и борьба за тогу «патриотов» там ведется весьма ожесточенная. В любом случае, уже нарисовалось поистине печальное зрелище. Суть которого – в неадекватной оценке реальных возможностей Армении, ее реального веса в мире.

И это тем более забавно, поскольку в Ереване успели понять всю бесполезность противостояния планам Азербайджана, как в случае с возвращением в Баку Рамиля Сафарова, так и в случае с экстрадицией блогера Александра Лапшина. В обоих случаях армянская сторона била в бубен что есть мочи. И что? Гора родила мышь, никто не обратил внимания на эту ее истерику.

Собственно, не впервой. Помнится, Армения порадовала нас своим отсутствием на бакинском Евровидении. И что? Конкурс прошел успешно, замечательно, и «отряд не заметил потери бойца». Так будет и сейчас. Армянская сторона может продолжать писать письма, биться головой об стенку, массово надувать щеки… - все это никак не скажется на итогах голосования на пост нового гендиректора ЮНЕСКО. Но, поди объясни это армянским говорунам...