Так постановил парламент страны, и решение, принятое в ночь с 22-го на 23-е сентября после бурных прений, положило начало совершено новым взаимоотношениям граждан и спецслужб. Согласно принятому к исполнению пакета законопроектов «О прослушивании» в Грузии создается Оперативно-техническое агентство с эксклюзивными полномочиями для скрытых следственных действий. Проще говоря, оно будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в интернете на предмет информации, представляющей угрозу для государства.

Новый законопроект инициирован был депутатами еще в прошлом году, но тогда президент Г.Маргвелашвили наложил на решение парламента вето, которое, впрочем, тот легко преодолел. В результате президенту ничего не оставалось как предложить народным избранникам собственный вариант закона о тотальной прослушке. Принципиальное отличие его от парламентского проекта в том, что глава государства рекомендовал перевести Оперативно-техническое агентство, наделяющееся соответствующими полномочиями, в подчинение премьер-министру. Лидеры большинства, т.е. правящей “Грузинской мечты”, назвали это уловкой с целью подрыва безопасности страны. Оставив «мотивированные замечания» Г.Маргвелашвили без обсуждений, они сразу же поставили оба проекта на голосование. Его итоги оказались более чем удручающими для главы государства.

Президентский проект был отвергнут большинством депутатского корпуса при ничтожных 20 поддержавших.

Парламентская же альтернатива ему получила подавляющее большинство голосов – 93 при 21 против.

Возникшую ситуацию прокомментировал для haqqin.az один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе:

«Сегодня «Грузинская мечта» принимает закон, которому противостоит президент, неправительственный сектор, Конституционный суд. По существу, «Грузинская мечта» и ее сторонники легализовали полнейшее беззаконие. Они даже не представляют, к чему приведет уже в ближайшем будущем эта уродливая система тотального прослушивания, взятая на вооружение псевдодемократией”.