ИГ взяла ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени в среду в одном из самых популярных у туристов мест города.

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, въехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.