 

ИГ взяла ответственность за теракт в Лондоне

 

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени в среду в одном из самых популярных у туристов мест города.

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, въехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

159 просмотров


Старости
Минюст о состоянии здоровья блогера Лапшина
Минюст о состоянии здоровья блогера Лапшина эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
24 Март 9° / 4°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Медведев опроверг Путина: "Я и не болел"
Расист демонстративно зарезал чернокожего в Нью-Йорке
ИГ взяла ответственность за теракт в Лондоне
Отныне под колпаком вся Грузия haqqin.az из Грузии
Полад Бюль-Бюль оглы навел страх на Армению наша реплика
Тереза Мэй: «Напавший на Лондон был британцем»
Белоруссия готова арестовать последователей Лапшина
Сестер Дадашевых задержали при покупке Ferrari многомиллионная афера
США указали цель для удара - Венесуэла наш спецреп
Самвел Бабаян отрицает организацию госпереворота в Армении
Итальянские таксисты бастуют по всей стране
Турция призвала Россию закрыть представительство курдов
В Лондоне эвакуируют самый известный небоскреб
Украина обвиняет Россию в убийстве экс-депутата Вороненкова обновлено 15:53, фото, видео
Сирийская армия вернула контроль над промзоной Аль-Магазиль
Минюст о состоянии здоровья блогера Лапшина эксклюзив
Российского посла вызвали в МИД Турции новый скандал
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла
Роухани едет на переговоры с Путиным
Афганский полицейский застрелил девять коллег
Сильный град стал причиной цепной аварии на трассе Алят-Астара видео
Скотленд-Ярд заявил об отсутствии угрозы новых терактов
Стрельба в США: четверо убитых
Полицию России подняли на поиски Вюсала Мамедова фото
Сенаторы-республиканцы хотят зарубить главного врага Азербайджана наша реакция