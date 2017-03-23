 

Расист демонстративно зарезал чернокожего в Нью-Йорке

 

Власти Нью-Йорка возбудили уголовное дело против мужчины, приехавшего в город убивать негров. Свое намерение он осуществил, зарезав 66-летнего чернокожего жителя Манхэттена. Об этом сообщает The Independent.

Полицейские установили личность задержанного — им оказался Джеймс Харрис Джексон. Он служил в армии США четыре года, побывав за это время в Афганистане и Германии. По его словам, он сторонник превосходства белой расы, и даже написал манифест, отражающий его взгляды. Полиция расценивает убийство как преступление на почве расовой ненависти.

Как сообщает издание, Джексон вошел в здание полиции в полночь и попросил его арестовать. При обыске сотрудники обнаружили у него два ножа.

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