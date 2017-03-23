КНДР заподозрили в крупнейшей банковской краже у Бангладеш

Федеральная прокуратура США может обвинить Северную Корею в причастности к краже $81 млн со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, кража со счета ЦБ Бангладеш произошла в феврале 2016 года. Сотрудники банка не успели вовремя ее заметить, так как у них сломался принтер для печати оповещений SWIFT. Хакеры перевели деньги на Филиппины и Шри-Ланку.

Расследование также ведется в отношении граждан Китая, которые, предположительно, помогли КНДР в краже средств. Против фигурантов дела могут быть введены санкции.

По мнению экспертов, вывод денег со счета ЦБ Бангладеша может быть связан с хакерской атакой на сервера Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Тогда преступники получили доступ к личным данным сотрудников компании, их электронной почте и другие сведения.