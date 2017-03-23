Захарова: В Москве шокированы убийством Вороненкова

В Москве шокированы убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, есть основания полагать, что это стало заказной показательной акцией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве шокированы в связи с поступившей информацией о дерзком убийстве 23 марте в центре Киева бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции", — сказала Захарова на брифинге.