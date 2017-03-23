Роберт Просинечки: «Если мы не проиграем немцам, то Азербайджан «взорвется»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки поделился своими ожиданиями от предстоящего отборочного матча чемпионата мира-2018 с Германией.

«Если мы не проиграем, Азербайджан «взорвется» в хорошем смысле этого слова, - цитирует Просинечки Kicker. – Но, если честно, добиться такого результата будет очень сложно. Обычно Германия приезжает и профессионально выполняет свою работу. Если нам повезет, если 26 марта будет для нас удачным днем, а для Германии - не очень, то может быть ничья.

Но я всегда был и остаюсь реалистом. Если скажу, что мы выиграем, то можем пропустить и пять голов. Лучше всего, если после игры немцы скажут, что для них это был очень сложный матч».