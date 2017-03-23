Турция заморозит активы КНДР

В соответствии с решением Кабинета министров Турции, в стране будут заморожены финансовые средства и другие активы, а также источники доходов физических и юридических лиц Северной Кореи, которые внесены в список санкций СБ ООН в связи с разработкой оружия массового поражения и ракетных программ, передает в четверг агентство Анадолу.

Кабмин Турции принял соответствующее решение в рамках резолюций Совбеза ООН за №№1718, 1874, 2087, 2094, 2270 и 2321 и на основании обращения турецкого МИД от девятого января 2017 года.

Также будут приняты необходимые меры для пресечения въезда в Турцию или использования территории страны в транзитных целях лицам, которые подпадают под соответствующие санкции Совбеза ООН.

Текст решения Кабмина Турции опубликован в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.