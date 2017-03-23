В Антверпене полиция предотвратила теракт

Губернатор бельгийского Антверпена, лидер фламандских националистов Барт Де Вевер заявил журналистам, что в городе предотвращен теракт после того, как полиция обнаружила подозрительный автомобиль, сообщает издание Soir.

Подозрительная машина с французскими номерами была обнаружена на парковке на набережной. Стражи порядка оцепили район, на месте работают саперы.

Газета также отмечает, что фламандское издание Het Laatste Nieuws сообщило об обнаружении в автомобиле оружия. Информации о задержании подозреваемого пока не поступало.