Турция отказывается штурмовать Ракку вместе с курдами

Турция будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от террористической группировки ИГ при условии участия в ней умеренной сирийской оппозиции и неучастия формирований сирийских курдов. Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Ракка принадлежит жителям этого города. Если операция будет проводиться при поддержке международной коалиции и с участием умеренной оппозиции, то Турция окажет ей поддержку. Но если к освобождению Ракки будет привлечена PYD, то Турция не примет участия в операции", — сказал Куртулмуш в интервью агентству Anadolu.

По его словам, цель операции "Щит Евфрата" на севере Сирии — обеспечение безопасности границ Турции. "Операция была начата для того, чтобы действия террористических группировок не наносили ущерба Турции. Эль-Баб и Джараблус были очищены от террористов силами местной оппозиции при поддержке Турции. Это образцовая модель освобождения городов от террористов ИГ. Мы ожидаем от международного сообщества реализации этой модели во всей Сирии", — сказал турецкий вице-премьер.

По его словам, почти 95% населения Ракки составляют арабы и нельзя допустить, чтобы после освобождения от террористов ИГ в Ракку проникла другая террористическая организация, после чего может произойти изменение этнического состава населения города.