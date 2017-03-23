Польские помидоры пытались ввезти под видом бакинских

В Багратионовске задержали грузовик, который приехал с территории Польши. В Калининград пытались провезти томаты, салат, редис, грибы, капусту и брокколи, груши, перец и другие фрукты и овощи общим весом более 6,5 тонн.

В результате проверки должностные лица таможенного поста выявили, что на всех плодах томатов общим весом 3880 кг, страной происхождения которых значится Азербайджан, есть наклейки на польском языке.

Фанерные ящики с 2030 килограммами груш, выращенных в Аргентине, накрыты пленкой, на которую типографским способом нанесен электронный адрес Королевства Нидерланды. Все фрукты и овощи оказались импортными, из ЕС.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, продукты питания из Европы будут уничтожены.