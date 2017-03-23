В России многодетная семья украла и съела чужую собаку

В Оренбургской области многодетное семейство украло и съело чужую собаку. Как сообщили в полиции региона, к правоохранителям обратилась жительница села Кумакское, рассказав, что у нее пропала полугодовалая немецкая овчарка.

Полицейские заподозрили в краже 39-летнюю неработающую мать многодетного семейства. Женщина пробралась к соседям и украла молодую собаку.

«Сотрудникам полиции женщина пояснила, что собаку она съела с семьей», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

Поскольку по российскому законодательству домашние животные приравнены к имуществу, возбуждено дело по статье о краже. Уголовное разбирательство о жестокости к животным не проводилось.

В результате мировой судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

Полицейские отмечают, что многодетная семья женщины ранее на каком-либо учете не состояла, но ее посещали правоохранители и органы опеки. Почему семья оголодала настолько, что стала есть собак, правоохранители не поясняют.