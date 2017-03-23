Дело Лапшина стоило должности послу Армении в Минске

Президент Армении Серж Саргсян освободил Армена Хачатряна от должности посла Армении в Белоруссии, пишут армянские СМИ.

На эту должность назначен Олег Есаян. О.Есаян уже был послом в Белоруссии в 2006—2010 гг.

Кроме этого, Армен Хачатрян также освобожден от должности постоянного полномочного представителя Армении при уставных и других органах Содружества независимых государств. На эту должность также назначен Олег Есаян.

Эксперты связывают увольнение Хачатряна тем, что он бездействовал во время экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан.