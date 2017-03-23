 

Школьник нашел ошибку в данных НАСА

 

Школьник из Великобритании указал НАСА на ошибку в показаниях датчиков радиации на МКС, передает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

17-летний ученик школы в Шеффилде Майлз Соломэн принимал участие в образовательной программе TimPix. Этот проект дает британским школьникам возможность работать с данными, полученными на МКС. "Нам присылают множество таблиц с данными, и на самом деле, разбираться с ними гораздо интереснее, чем кажется", — рассказал Майлз радио Би-би-си.

Однажды проверяя таблицу с показателями датчиков радиации, Майлз обнаружил в одной из ячеек число —1. Школьнику сразу пришло в голову, что энергия не может иметь отрицательного значения, поэтому он и его учитель физики сообщили об ошибке НАСА.

Выяснилось, что ошибочный алгоритм регистрировал таким образом отсутствие зафиксированной датчиком радиации, причем даже специалисты НАСА долгое время не уделяли внимания этой ошибке, пишет Би-би-си. В НАСА признали, что замечали такие отчеты ранее, но полагали, что такое происходит один-два раза в год, в то время как Майлз заметил, что ошибочные данные регистрируются несколько раз в день.

1623 просмотров


Старости
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
24 Март 9° / 4°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

В Центральной Африке похищен гражданин Франции
Полиция назвала имя террориста, убившего четырех человек в Лондоне
В Азербайджане таинственным образом исчезли 5 тысяч ослов
Боевики штурмуют центр Дамаска сотни убитых и раненых
Самый дорогой бургер продали за 10 тысяч
Лавров об отказе в выступлении Самойловой
Азербайджан подарит Украине "госпиталь на колесах"
Bloomberg: "Манат стал лучшей валютой мира, но в него не верят"
Азербайджан резко увеличил экспорт в Грузию
В Лянкяране нашли противотанковый гранатомет
В Азербайджан пытались отправить тонны зараженного зерна
Школьник нашел ошибку в данных НАСА
В Шамкире избили 78-летнюю женщину
Дело Лапшина стоило должности послу Армении в Минске
В Зардабе взорвался дом, есть пострадавшие
Турция отказывается штурмовать Ракку вместе с курдами
В России многодетная семья украла и съела чужую собаку
В Антверпене полиция предотвратила теракт
Турция заморозит активы КНДР
Польские помидоры пытались ввезти под видом бакинских
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео
Роберт Просинечки: «Если мы не проиграем немцам, то Азербайджан «взорвется»
Захарова: В Москве шокированы убийством Вороненкова
КНДР заподозрили в крупнейшей банковской краже у Бангладеш
Медведев опроверг Путина: "Я и не болел"