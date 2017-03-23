В Азербайджан пытались отправить тонны зараженного зерна

На одном из предприятий Рузаевского района Мордовии установлен карантинный фитосанитарный режим. В зерне пшеницы, которое ОАО планировало поставлять в Азербайджан, сотрудники Россельхознадзора обнаружили очаг повилики. Сорным растением было заражено 2600 тонн, пишут российские СМИ.

Отгрузку приостановили, а зерно отправили на доработку. Отходы после очистки уничтожили на территории предприятия в присутствии инспекторов ведомства.

Сейчас в границах территории предприятия установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим. Площадь зоны составила 22,8169 га.