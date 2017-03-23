 

Азербайджан резко увеличил экспорт в Грузию

Автор: Отдел информации 

В январе-феврале 2017 года Азербайджан экспортировал в Грузию продукцию на 127,55 миллиона долларов, что на 38 процентов больше, чем в первые два месяца 2016 года, следует из отчета Национальной статистической службы Грузии.

По данным отчета, Азербайджан с удельным весом в 12 процентов (9,9 процента в январе-феврале 2016 года) занимает второе место среди основных экспортеров в Грузию.

Лидером по этому показателю является Турция – 163,35 миллиона долларов (15,3 процента). А на третьей позиции расположилась Россия - 103,6 миллиона долларов (9,7 процента).

Согласно отчету, товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-феврале 2017 года составил 146,04 миллиона долларов. Удельный вес товарооборота Азербайджана с Грузией составляет 10,3 процента от общего объема внешнеторговых операций этой страны.

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