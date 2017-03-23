 

Bloomberg: "Манат стал лучшей валютой мира, но в него не верят"

Автор: Отдел информации 

Азербайджанский манат стал лучшей валютой мира после обвала, пишет Bloomberg. Однако даже после ралли, в результате которого манат с февраля укрепился на максимальную среди мировых валют величину к доллару, ему нужно время, чтобы вернуть к себе доверие.

"У меня нет долларов, но если бы они были, я бы не стала покупать на них манаты, потому что это ненадежная валюта, - говорит Татьяна Крючкина, которая работает бухгалтером в частной компании. - Манат в прошлом году продолжил терять в цене даже после двух девальваций".

Хотя экономика страны встала на путь восстановления после первого за 20 лет спада, уровень жизни населения остается низким из-за двузначной инфляции и валютного кризиса.

Источником неопределенности является монетарная политика Азербайджана, которую Sberbank CIB назвал "несколько бессвязной" в связи с тем, что Центробанк абсорбирует ликвидность в манатах на депозитных аукционах и одновременно предоставляет банкам значительные объемы фондирования.

"Большинство населения считает текущее укрепление маната временным, объясняя его сезонными факторами, - написали в обзоре аналитики Sberbank CIB Александр Голинский и Родион Ломиворотов. - Сильны ожидания, что девальвация может возобновиться во второй половине 2017 года, особенно если цены на нефть опустятся с нынешних уровней".

Азербайджанцы голосуют деньгами, сохраняя большую часть своих сбережений в иностранной валюте. В январе доля долларовых депозитов выросла до 81,3 процента с 79,6 процента в конце прошлого года, свидетельствуют последние данные Центробанка.

"Для нас индикатором доверия к валюте является долларизация депозитов, - сказал в четверг в Баку старший директор департамента суверенных рейтингов Fitch Ratings Пол Гэмбл. - Уровень долларизации депозитов повысился в ходе девальваций и остается очень высоким. Откровенно говоря, он не сильно снижается".

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