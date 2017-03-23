Азербайджан подарит Украине "госпиталь на колесах"

Уже в начале лета правительство Азербайджана планирует безвозмездно передать передвижной госпиталь с реанимацией и операционной для Запорожского военного госпиталя. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, который сегодня на встрече с иностранной делегацией и руководством запорожского госпиталя обсудил с представителем правительства Азербайджана возможность приобретения "больницы на колесах".

Договоренность о передаче необычного подарка Брыль назвал результатом активной работы Агентства регионального развития.