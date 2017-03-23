Самый дорогой бургер продали за 10 тысяч

Самый дорогой бургер в мире был приобретен на благотворительном аукционе в Дубае за $10 тысяч; эти средства переданы фонду по борьбе с раком груди Pink Caravan, сообщает издание Gulf News.

Бургер приготовил шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани, возглавляющий департамент статистики в правительстве эмирата Шарджа и являющийся послом фонда, а покупателем выступил журнал Villa 77 Magazine. Отмечается, что всего в рамках аукциона шейх продал четыре бургера собственного изготовления.

В состав самого дорогого бургера мира входят булочка с шафраном, телячий бекон, выдержанный сыр чеддер, а также смесь специй и острый соус харисса.