Элитные формирования Республиканской гвардии Сирии отбили новую попытку террористов из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" прорваться к центру Дамаска через восточные окраины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

При отражении атаки убиты и ранены сотни боевиков.

Банды террористов блокированы в промышленном районе к северу от Джобара, рядом с площадью Аббасидов.

Боевики выпустили в четверг несколько минометных снарядов по центральным кварталам Дамаска, которые упали рядом с госпиталем в квартале Рауда, на улице Фарис и у церкви Дамасской Богоматери.