 

Полиция назвала имя террориста, убившего четырех человек в Лондоне

 

Правоохранительные органы британской столицы выяснили имя подозреваемого во вчерашнем теракте.

По данным полиции, нападавший — 52-летний Халид Масуд. Мужчина родился в английском графстве Кент и в последние годы проживал в Уэст-Мидлендсе. В это графство входит город Бирмингем, в котором после теракта прошли обыски.

Отмечается, что мужчине ранее предъявляли обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, владении огнестрельным оружием и нарушении общественного порядка. Последний раз его задерживали в декабре 2003 года за ношение ножа. В террористической деятельности подозреваемый ранее не был замечен.

Как сообщалось, 22 марта в центре Лондона неизвестный сбил на внедорожнике несколько человек, а затем врезался в ограду здания британского парламента. После этого нанес смертельное ранение офицеру полиции и был застрелен другими стражами порядка. Жертвами атаки стали четыре человека, десятки ранены.

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