В Центральной Африке похищен гражданин Франции

Гражданин Франции похищен в четверг утром в городе Абеше на востоке республики Чад в Центральной Африке, сообщает RFI со ссылкой на AFP. Личность похищенного не называется. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, речь идет о гражданском лице.

«В настоящий момент все средства брошены на его освобождение», — добавили во французском МИД.

Последний раз французских граждан похищали в Чаде в ноябре 2009 года. Французский агроном провел 89 дней в плену суданской радикальной группировки в регионе Дарфур, где продолжается гражданская война.