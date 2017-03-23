«Аэрофлот» наказал толстую стюардессу, поставив ее на рейс в Баку

Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать иск бортпроводника «Аэрофлота» Евгении Магуриной к работодателю. Компания лишила сотрудницу части заработка за 52-ой размер одежды.

На заседании суда стюардесса заявила, что компания лишила ее части зарплаты, сославшись на внутренние требования к бортпроводникам. В качестве компенсации истица требует с ответчика 100 тысяч рублей.

Магурина, по ее словам, давно носит 52-ой размер одежды, тогда как в регламенте «Аэрофлота» говорится, что максимальный размер, который могут себе «позволить» бортпроводники, это 48-й. Но наказывать за это финансово авиакомпания начала только с прошлого лета.

На суде истица показала, что летом 2016 года «Аэрофлот» провел фотографирование, взвешивание и обмер фигур у стюардесс. Все эти мероприятия в компании тогда объясняли необходимостью пошива новой формы. Но саму форму Магурина не получила до сих пор, зато получила сокращение в зарплате и ухудшение географии полетов.

«С 15 августа 2016 года резко поменялась география полетов, - рассказывает стюардесса «Коммерсанту». - Вместо Америки я начала летать в Самару, Уфу, Казань - ни одного заграничного рейса до середины января 2017 года. Тогда скандал уже вышел в СМИ и «Аэрофлот» поставил меня на рейс в Караганду, чтобы обвинить меня во лжи. Но это смешно, если раньше я не вылезала из Америки, теперь мне открыли Баку и Ташкент. В итоге меня лишили денег в три этапа. Первый, когда закрыли заграницу, потому что за пересечение границы идет надбавка: СНГ — 500–600 рублей за рейс, а Америка — 3 тысячи рублей. В октябре сняли часть надбавки за размер одежды - за то, что я не соответствую размерному ряду «Аэрофлота». Я получила официальный ответ руководства, в котором написано: так как у вас размер одежды не 48-й, то к вам применены меры снижения оплаты труда. И последний раз — снятие с должности старшего бортпроводника».

Представитель авиакомпании заявил, что Евгения Магурина якобы еще шесть лет назад расписалась под заявлением, что с требованиями «Аэрофлота» к сотрудникам она ознакомлена. На основании этого ответчик попросил прекратить дело за истечением срока давности.

Бортпроводница настаивает, что хотя она действительно поставила там свою подпись, но текст внутреннего регламента никогда не видела, в противном случае подала бы в суд раньше.

Одной Магуриной внутренний конфликт в «Аэрофлоте» не ограничивается. Представители независимого профсоюза компании заявляют, что «дискриминацию по внешности» в отношении себя испытывали еще порядка 600 сотрудников перевозчика.

Госпожу Магурину поддерживают в «Шереметьевском профсоюзе бортпроводников». Руководитель этого профсоюза Илона Борисова, комментируя ситуацию, пояснила, что, несмотря на то, что требования к размеру одежды ввели в 2011 году, лишать за это сотрудников авиакомпании части вознаграждения стали только в последнее время.

Конечно, в «Аэрофлоте» заявляют, что ни вес, ни возраст, ни толстые щеки на заработки стюардесс и назначение на более выгодные рейсы не влияют.

В профсоюзе уверены, что подобные меры могут рассматриваться как инструмент давления, чтобы вынудить сотрудника уволиться.

«Еще способ избавиться - перевод бортпроводников на утренние и ночные рейсы, самые тяжелые. Я так работаю в «Аэрофлоте» два года. Еще одна стюардесса тоже так два года работала и подала иск к авиакомпании», - говорит Илона Борисова.

Бортпроводница, которую упомянула глава профсоюза, скорее всего, Ирина Иерусалимская. Дама также подала иск к авиакомпании, дело будет рассматриваться в Тушинском райсуде Москвы в апреле текущего года.