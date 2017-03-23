 

В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 тел

 

Силы безопасности Ирака извлекли более 80 тел мирных жителей из-под завалов разрушенных в результате бомбардировок зданий в освобожденных от террористической группировки ИГ западных кварталах иракского Мосула, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на представителя иракской армии Мухаммеда Абдуллаха.

Тела мирных жителей извлечены из-под завалов в районах Баб Лекеш и Баб Джедид. В числе погибших — множество женщин и детей. Представитель армии также сообщил, что некоторые тела пролежали под завалами более 20 дней, в связи с чем их уже невозможно опознать.

Погибшие захоронены в братской могиле. Поисковые работы в освобожденных кварталах Мосула продолжаются, отметил Абдуллах.

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