В Киеве ищут второго убийцу Вороненкова

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о розыске второго участника убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у предполагаемого убийцы Вороненкова были сообщники.

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".