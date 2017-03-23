 

КГБ предотвратил вооруженный мятеж в Белоруссии 26 арестованных

 

Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках.

"КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек", - сообщают в четверг государственные СМИ со ссылкой на КГБ.

Было проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Были изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО , а также пособия по ведению боевых действий в городе.

В КГБ отметили: не исключено, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

"Лидеры "Белого легиона" в этих же целях были намерены привлечь активистов "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми "Белый легион" тесно сотрудничает еще с 90-х годов, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований", - сообщили в ведомстве.

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