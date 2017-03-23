На площади Свободы в Ереване проходит митинг памяти «Доставщика хлеба» Артура Саркисяна. Хотя Саркисяна вчера, 22 марта, похоронили на Шаумяновском кладбище, активист Шаген Арутюнян и его товарищи продолжают акции и пикеты на площади Свободы.

Корреспондент "Новости Армении" сообщает, что в сравнении с предыдущими днями участников митинга на площади очень мало.

Шаген Арутюнян объявил по громкоговорителю, что они продолжат акции, несмотря на то, что собирается мало людей.

«Правосознательные люди не приходят сюда, но в фейсбуке требуют стоящей борьбы. Не ищите оправданий тому, что вы не приходите, скажите просто, что не хотите бороться. Сами не приходят, а нас ругают, это позор», - сказал активист, отметив, что их критикуют за ведение монотонной борьбы.