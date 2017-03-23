В Болгарии начали строительство забора на границе с Турцией

Болгарские «охотники» за нелегальными мигрантами начали строительство забора на границе с Турцией, чтобы помешать проникновению беженцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил один из лидеров волонтеров Николай Иванов.

«В связи со сложной обстановкой на границе, во избежание нелегального проникновения беженцев наши активисты начали строить забор высотой четыре метра. Построено уже около 11 километров, строительство продолжается», — рассказал он.

В строительстве занято около 400 человек, официальные власти в происходящее не вмешиваются.