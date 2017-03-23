 

Турция и Россия проведут межмидовские консультации

 

29 марта в Москве под эгидой внешнеполитических ведомств России и Турции состоится очередной раунд двусторонних межведомственных консультаций по вопросу борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Как передает Anadolu, об этом сoобщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Диалог по актуальной для всего мира, в том числе, для России и Турции, теме борьбы с терроризмом становится неотъемлемой частью двусторонней повестки дня, особенно с учётом той важной роли, которую две страны играют в контексте непростых процессов, разворачивающихся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, конечно, в Сирии, и в контексте борьбы с ДЕАШ, отметила Захарова.

Планируется, что российскую делегацию на консультациях возглавит замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. Предыдущие консультации прошли в Анкаре в октябре 2016 года. 

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