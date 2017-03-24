Госдеп потребовал от КНДР избегать провокаций

Госдепартамент США в четверг назвал "провокационным шагом" проведенный накануне КНДР запуск баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна избегать действий, угрожающих стабильности в регионе и в мире, передает РИА Новости.

"Это еще один провокационный шаг КНДР. Конечно, мы осуждаем его самым серьезным образом", — заявил на брифинге и.о. официального представителя Госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, США "призывают КНДР избегать подобных действий, которые угрожают миру и стабильности в мире, на Корейском полуострове и в регионе".

В среду Пентагон сообщил, что США зафиксировали неудачный запуск баллистической ракеты в КНДР.