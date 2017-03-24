 

Порошенко попросит помощи НАТО

 

Президент Украины Петр Порошенко намерен привлечь страны НАТО для ликвидации последствий сопровождающегося взрывами крупного пожара на складе боеприпасов в Харьковской области.

«Дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал Порошенко в своем Twitter.

Пожар возник в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у Балаклеи. Возгорание привело к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет.

Помимо хранилища снарядов, горят жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.

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