На трассе Сотк – Кельбаджар на оккупированных территориях Азербайджана столкнулись «Урал» Минобороны Армении и Volkswagen Golf, есть раненые. Об этом «Новости-Армения» заявил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, ранения получили 10 человек, у двоих - серьёзные травмы. «В настоящее время их перевозят в Ереван»,– заявил Ованнисян.

Получившие лёгкие ранения перевезены в военный госпиталь Вардениса.

По сведениям Shamshyan.com, в результате аварии обе машины перевернулись, а Volkswagen скатился в ущелье на 70 м. 6 раненых – военнослужащие-контрактники.