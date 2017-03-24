 

Армянские военные попали в аварию в оккупированном Кельбаджаре 10 раненых

 

На трассе Сотк – Кельбаджар на оккупированных территориях Азербайджана столкнулись «Урал» Минобороны Армении и Volkswagen Golf, есть раненые. Об этом «Новости-Армения» заявил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, ранения получили 10 человек, у  двоих - серьёзные травмы. «В настоящее время их перевозят в Ереван»,– заявил Ованнисян.

Получившие лёгкие ранения перевезены в военный госпиталь Вардениса.

По сведениям Shamshyan.com, в результате аварии обе машины перевернулись, а Volkswagen скатился в ущелье на 70 м. 6 раненых – военнослужащие-контрактники.

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