Более 200 мигрантов могли утонуть у берегов Ливии

Два судна с мигрантами затонули в Средиземном море недалеко от берегов Ливии. В результате могли погибнуть как минимум 250 человек на борту.

По информации Agence France-Presse, спасатели обнаружили в 24 километрах от берега две затонувшие резиновые лодки. Пока удалось извлечь из воды пять тел погибших.

По данным агентства Евросоюза Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек. Большинство из них — выходцы из Африки: граждане Нигерии, Эритреи, Гвинеи, Кот-д«Ивуара и Гамбии.