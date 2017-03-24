В Венесуэле разразился бензиновый кризис

Самая богатая по запасам нефти страна мира Венесуэла в четверг столкнулась с нехваткой бензина — с раннего утра у АЗС в Каракасе и других городах начали образовываться огромные очереди из автомобилей.

Как передает РИА Новости, по сообщению портала Nacional, многие заправочные станции просто не стали открываться в связи с отсутствием топлива. Только в Каракасе из 290 АЗС были закрыты 90. Проблемы с обеспечением топливом коснулись большей части страны.

На фоне растущей напряженности власти постарались успокоить жителей. "У нас достаточно топлива на наших НПЗ", — написал в своем микроблоге в Twitter заместитель главы нефтяной компании PDVSA Исмаэль Серрано.

Он отметил, что временный дефицит топлива объясняется проблемами с доставкой его морским путем. Венесуэла экспортирует значительную часть потребляемого ею бензина.

В 2016 году Венесуэла впервые за последние годы пошла на повышение стоимости бензина для внутреннего потребления, однако и после этого он остался самым дешевым в мире.