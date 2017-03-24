 

Российская армия скоро получит гиперзвуковое оружие

 

Российская армия в ближайшем будущем получит военную технику на новых физических принципах, гиперзвуковое оружие и зенитную ракетную систему нового поколения С-500. Как передает РИА Новости, об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин.

"Это всё не дискуссии – это реалии сегодняшнего дня", — подчеркнул он.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Также она сможет поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 значительно превзойдет стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.

Ранее также сообщалось, что в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.

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