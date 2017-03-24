Британия выясняет подробности теракта рядом с Вестминстером, бельгийцы арестовали мужчину, пытавшегося въехать в толпу в Антверпене, а в Киеве убили недавнего депутата Госдумы России, получившего украинское гражданство, который направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы.

В Антверпене все, к счастью, обошлось. Полиции удалось задержать француза по имени Мухаммад и обнаружить в его авто холодное и огнестрельное оружие до того, как произошло необратимое. Трое жертв лондонского теракта, двое британцев, включая полицейского, и американский турист, расстались со своими жизнями. Число раненых составило 29 человек, в основном туристов, среди которых граждане десяти стран.

Полиция по-прежнему уверена, что британец Тревор Брукс, принявший ислам и сменивший имя на Абу Изаддина, действовал один, хотя «Исламское государство» и взяло ответственность за его преступление. Тем не менее в связи с терактом арестовано по меньшей мере восемь человек, видимо, следствие прорабатывает все связи убитого террориста.

Случившееся в Киеве как-то должно укладываться, на первый взгляд, в логику российско-украинского противостояния. Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы от Компартии, осенью минувшего года эмигрировал в Украину, где получил украинское гражданство. Украинской стороной был привлечен в качестве свидетеля подготовки российского вторжения в 2014 году. При этом во время тех событий активно поддерживал политику Кремля. Чем была продиктована смена его позиции, сказать сложно. Перед решением об эмиграции он проиграл выборы в Госдуму по одномандатному округу в Нижегородской области. Еще в 2014-15 годах Вороненкова хотели прилечь к уголовной ответственности за мошенничество, и, лишившись депутатской неприкосновенности, он рисковал оказаться под судом. Возможно, бегство в Украину послужило для него способом уйти от уголовной ответственности. Поэтому ожидаемо, что его убийство, которое по всем признакам имеет заказной характер, было интерпретировано многими как часть войны Украины и России.

Представители украинской власти выразили уверенность, что таким образом Кремль отомстил перебежчику. В то же время российские средства массовой информации утверждают, что это украинские спецслужбы убрали экс-депутата, чтобы тень убийства упала на Владимира Путина. Тем более, что киллер, который был ранен охранником и позже скончался в больнице, оказался украинским гражданином, при котором было найдено удостоверение участника боевых действий в составе Национальной гвардии Украины. Отдельный вопрос, зачем понадобилось киллеру брать на дело документы и не было ли это специально подстроено, чтобы утверждать, будто имела место месть со стороны украинских патриотов за признание когда-то Вороненковым в качестве депутата Госдумы аннексии Крыма.

Однако есть все признаки, что организация убийства потребовала привлечения профессиональных ресурсов, необходимых для слежки и, возможно, прослушивания телефонных разговоров. Иначе не ясно, как убийца мог знать о предстоявшей встрече Вороненкова в отеле Премьер-Палас с Ильей Пономаревым, другим российским эмигрантом и оппозиционером.

Денис Вороненков, по словам общавшихся с ним людей, опасался возможной мести российских спецслужб и не афишировал свое место жительства и маршруты передвижения. Была надежда на показания киллера, который был задержан после ранения, однако тот не выжил. Сейчас разыскивают водителя машины, который подвез его на место убийства, подозревая в нем помощника.

Вокруг этого дела будет еще немало спекуляций. Но лишь одно можно утверждать с уверенностью: жизнь людей, попытавшихся соскочить с орбиты российской политики, оказывается в опасности.

До сих пор остается невыясненным причина гибели журналиста Павла Шеремета, белорусского журналиста, также попавшего в Киев после работы в Москве. Сейчас идет речь о предоставлении усиленной охраны Илье Пономареву, который был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против признания Крыма российским. Также будет усиленно охраняться Мария Максакова, супруга Вороненкова и также бывший депутат Госдумы – от «Единой России». У них год назад родился сын Иван. Для украинских спецслужб произошедшее – серьезный удар.

Во-первых, убийство случилось в самом центре города, в нескольких сотнях метров от знаменитого Крещатика, что указывает на неспособность власти обеспечить безопасность в столице и надежную защиту политических союзников. Во-вторых, в этот же день ночью произошел взрыв на артиллерийских складах под Балаклеей, в Харьковской области. Главная версия – диверсионный акт, что также говорит о серьезном провале спецслужб. В этих обстоятельствах от СБУ требуется показать успех, причем убедительный, в расследовании, чтобы хоть так компенсировать впечатление от своих провалов.