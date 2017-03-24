Перед Азербайджаном возникла новая угроза – атака чужеродных видов животных, наносящих огромный вред стране. Кстати говоря, с такой проблемой столкнулись не только у нас. К примеру, еще год назад в страны ЕС утвердили список животных, которые подлежат контролю или уничтожению. Все дело во вредном воздействии на природу чужеродных представителей животного или растительного мира.

Всего в европейском списке 37 видов флоры и фауны. Упоминаются, например, нутрии, серые белки, еноты-полоскуны, ротаны (вид рыб), американские сигнальные раки, борщевик. Одомашненных животных из перечня запрещенных обяжут стерилизовать и изолировать от дикой природы.

Между тем, начиная с прошлого века, в Азербайджан были завезены (или мигрировали естественным путем) ряд видов животных, не свойственных нашей фауне. Среди них есть и инвазивные, то есть распространенные в результате деятельности человека, и угрожающие биологическому разнообразию. Помимо этого, они наносят вред окружающей среде и экономике страны.

В беседе с haqqin.az директор Института зоологии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Эльман Юсифов рассказал, что начиная с прошлого века в Азербайджан были завезены шиншиллы, еноты, енотовидные собаки, скунсы, кролики, зубры, пятнистые олени, белки и попугаи.

К примеру, кролики были завезены в Азербайджан в 1941-1945 годы, когда население нуждалось в продуктах питания. Их разведением занимались на островах близ бакинской бухты. Но затем разведение кроликов сошло на нет.

В 1931 году в Азербайджан были завезены десять особей нутрии, которую также называют «болотным бобром». Тогда появилась информация о том, что их пытались разводить в Мильской равнине и в Масаллинском районе. «Основная цель разведения данного вида также была связана с нехваткой продуктов. Планировалось использовать не только шкуру, но и мясо этого животного. Однако планы не осуществились, в основном потому что животное походило на крысу. Помимо этого, тогда в моде была больше шкурка норки. Однако данный вид вредит флоре и фауне страны. Нутрии наносят ущерб гнездам птиц, живущим на болотах, нарушают баланс флоры и фауны», отметил Юсифов.

Шиншилла, местом обитания которой является Южная Америка, была завезена в 70-е годы прошлого века в Нахчыван, но, к сожалению, данный вид не прижился и согласно последним данным полностью исчез.

В 1938 году в Хачмазский район были завезены 24 особи енота. Они тоже не смогли приспособиться к нашей местности. «Однако помимо обычных енотов существуют еще американские еноты и енотовидные собаки. Так вот, десять особей американского енота были доставлены 1941 году в Исмаиллинский район, где они сейчас достаточно широко распространены», - отметил эксперт.

Ввоз новых видов животных в любую страну является очень щепетильным вопросом. «Иногда завозятся экзотические растения, на листьях и корнях которых к нам попадают различные насекомые. Наша флора и фауна формировалась в течение десятков тысяч лет. Определенные виды животных питаются другими животными и регулируют их число, а также сами становится пищей для различных видов. Когда появляется несвойственный для той или иной местности вид животных, враг которого еще не найден, он начинает вредить флоре и фауне, нарушая экологический баланс. Так случилось, например, с американским енотом, который расплодился и сейчас наносит ущерб сельскому хозяйству страны», - говорит Юсифов.

Говоря о других животных, попавших в Азербайджан, эксперт упомянул о скунсах. Впервые они появились у нас в 1939 году. А в 1928 году в Азербайджан попала американская норка, информация о которой на данный момент отсутствует.

«В Гейгельский и Гирканский национальные парки были завезены пятнистые олени, детенышей которых часто путают с джейраном. Они завезены и на территорию парка Алтыагадж. Однако на этом список не заканчивается. В Азербайджан в свое время были завезены сайгаки и зубры», отмечает Юсифов.

Многие бакинцы видели попугаев в Губернаторском садике в Баку, на территории Приморского бульвара и даже в Ботаническом саду. «Средой их обитания являются тропики, они не характерны для Азербайджана, поэтому очень интересно, как они переживают зиму. Существуют две легенды насчет того, как они появились в Баку. Согласно одной из них, предприниматель хотел завезти попугаев в страну, но из-за высокой пошлины решил просто выпустить их на свободу. Согласно же второй легенде эти попугаи просто улетели от своих хозяев и поселились в парках».

Единственный вид животных, который сам мигрировал в Азербайджан - это белки (sincab), которых у нас часто путают с куницами (dələ). Их можно встретить в некоторых парках в Баку и на дачах. Они попали в Азербайджан из Грузии, куда в свое время были завезены. «Сейчас их количество достаточно велико, однако в последние два-три года наблюдается некоторое уменьшение численности белок», говорит специалист.

Конечно же, борьба с животными и растениями-вредителями - достаточно сложный вопрос. Виды, которые вредят биологическому многообразию, называют инвазивными. К примеру, в Каспийском море есть Mnemiopsis leidyi (лат.) — гребневик, обитающий в морской воде в теплых краях и напоминающий медузу. Этот вид попал к нам из Черного и Средиземного моря через балластные воды судов. Помимо того, что он является «конкурентом» кильки, он еще и поедает их мальков.

Однако нельзя истреблять виды животных. И хотя есть даже методы биологической борьбы с чужеродными видами, но они достаточно опасны. Для нейтрализации Mnemiopsis leidyi планировалось завезти другой вид животных, который бы питался ими. Однако сложно прогнозировать, что будет после того, как новый вид истребит их всех – возможно он нанесет еще больший урон природе, чем его предшественник.

По словам Юсифова, биологи и экологи не могут оценить урон, который наносят экономике чужеродные животные и растения. Однако оценка ущерба, как считает директор Института зоологии Национальной Академии наук Азербайджана, была бы важна.

Согласен с ним и экономист Вугар Байрамов. Отвечая на вопрос haqqin.az он заявил, что во многих других странах вычисляют ущерб, наносимый инвазивными животными. «В Азербайджане же этого не делают, даже исследований в этой области не было. Однако вред, который эти животные наносят окружающей среде так или иначе сказывается на экономике страны, ведь государство потом тратит средства на восстановление природы», подчеркнул эксперт.