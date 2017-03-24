Екатерина Чумаченко, при рождении получившая имя Кэтрин-Клер, личность неординарная хотя бы потому, что за ней с первых дней появления на украинской политической сцене тянется столь густой шлейф слухов, восторгов, порицаний, что ему позавидовала бы даже Мата Хари.

Разумеется, столь пристальному вниманию украинской да и мировой общественности эта образованная и тонкая женщина удостоилась прежде всего потому, что в конце девяностых стала женой Виктора Ющенко, тогда еще не президента, но уже достаточно заметного политического деятеля. Ну а статус первой леди, пусть теперь уже и экс, только добавил ей шумной славы.

Что только о ней не услышишь: она шпионка ЦРУ, и в то же время преданная жена и хранительница домашнего очага, успешный экономист, известный меценат и одновременно ушлая особа, прикарманивающая средства благотворительных фондов. Так какая она всё же - вторая жена Виктора Ющенко?

Виктор Балога, несколько лет возглавлявший секретариат президента Украины Ющенко, отозвался о ней так: «Эта женщина уникальна в своем роде. У нее не отнять ее сильных качеств: воли, умения вникнуть, всеядности. В силу этих качеств она принимала живейшее участие почти в каждом решении Ющенко».

Однако сама Екатерина Михайловна Чумаченко-Ющенко не согласна с такой характеристикой, особенно с последним утверждением Балоги. В беседе с haqqin.az она твердо заявила, что влиять на ее мужа абсолютно невозможно, да и к тому же перспективы политической карьеры ее вовсе не прельщают.

«Отнюдь не стремлюсь заниматься политикой, тем более становиться депутатом. Я преподаю в университете, и моя работа полностью меня удовлетворяет», - заверила она.

Пытаясь поймать ее на слове, как бы между прочим поинтересовались, может о чем-то Виктор Андреевич все же советуется со своей деятельной и глубоко образованной супругой.

Однако Е.Чумаченко стояла своем: «Никогда! Напротив, иногда приходит домой, и я вижу, что чем-то обеспокоен. Но на все вопросы Виктор только отнекивается. Представьте, не принимает советов даже по поводу своего гардероба…».

Экс-первая леди Украины не скрывает, что после ухода ее супруга с поста президента их ждало немало горьких минут. Особенно неприятно было сознавать, что люди, которые только-только напрашивались в друзья и вовсю перед ними заискивали, беспардонно отвернулись от них, не протянув руки поддержки в сложный для семьи Ющенко период.

«Страшно разочаровываюсь в людях, которые пытаются использовать нашу дружбу в корыстных целях. Мне трудно это принять и понять.

Но вот господин президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан ханум всегда поддерживали с нами теплые отношения. Они настоящие друзья! Даже после того, как Виктор Андреевич ушел с поста. Искренне радовалась, когда узнала, что Мехрибан ханум стала вице-президентом. Она профессионально разбирается в медицине, образовании. Я сама была свидетелем ее деятельности и считаю, что Мехрибан ханум - лучший выбор для страны. От всей души желаю ей успехов в дальнейшей деятельности», - выразила свое мнение Е.Чумаченко.