 

Возмутителям удалось приостановить строительство азербайджанской трубы не наш скандал

Автор: Отдел информации 

Пересадка 221 оливковых деревьев в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ «Трансадриатического газопровода» (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, была временно приостановлена. Об этом пишет сайт «Il sole 24 ore».

Как отмечается в материале, члены комитета «No TAP», вместе с мэрами Мелендуньо – Капрарика, Верноле и Мартано и парламентариями от партии «Движение пяти звезд» (M5S) Диего Де Лоренцисом и Донно, вышли на акцию против пересадки оливковых деревьев.

Протестующие выстроили блокаду и не пропустили работников и оборудование на строительную площадку, в результате чего руководство TAP решило приостановить начатые работы.

Напомним, что Комитет No TAP и ранее проводил провокации против строительства газопровода, даже была атакована техника компании-подрядчика ТАР, а в офис компании ТАР была брошена бутылка с «коктейлем Молотова».

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