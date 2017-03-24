 

В Армении ввели льготы «за соседство с Азербайджаном»

Автор: Отдел Армении 

Кабинет министров Армении принял решение освободить жителей 25 приграничных сел с Азербайджаном от налога на землю и предоставить им частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг.

жители Тавушской области

Постановление касается жителей двух сел в Араратской области, двух - в Гегаркуникской, двух – в Вайоцдзорской и 19 сел в Тавушской области Армении, сообщил на заседании правительства заместитель министра территориального управления и развития Ваче Тертерян.

По его словам, государство частично компенсирует расходы жителей на газ, свет и оросительную воду. Налоги на землю и имущество будут компенсированы в полном объеме.

Для реализации решения правительства в 2017 году будет выделено 929 миллионов драмов (около 1,92 млн долларов США).

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