В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов

В Хакасии начинается суд над участниками погромов кафе, принадлежащих азербайджанцам, произошедших год назад, 20 марта, сообщает haqqin.az со ссылкой на ИА «Хакасия».

Поводом для массовых беспорядков в прошлом году послужило убийство уроженцем Азербайджана хакасского спортсмена Александра Голубина.

19 марта ранним утром Агамалиев, находясь в кафе «Дружба» (помещение принадлежит Федерации профсоюзов РХ) в подвальном помещении дома № 2 «б» по пр. Дружбы народов Абакана, используя незначительный повод, а именно то, что потерпевший пытался урегулировать конфликт, возникший между охранником кафе и посетителями, выстрелил ему в грудь из огнестрельного оружия ограниченного поражения - револьвера «Ратник». Через несколько минут 28-летний Голубин скончался.

В декабре прошлого года Агамалиева приговорили к 14 годам лишения свободы.

После убийства спортсмена ночью 20 марта по Абакану прокатилась волна погромов - толпа молодых людей громила рестораны — кафе «Планета» и «Эверест». Без причин били персонал и посетителей, не трогая лишь женщин. В ход шли стулья, кулаки и биты.

По тревоге был поднят даже ОМОН.

Нападению подверглись именно те кафе, владельцами которых являются выходцы из Азербайджана.

Участники беспорядков были задержаны. Большинство заключены под стражу, однако на данный момент все находятся под подпиской о невыезде.

Расследование дела завершено. Зачинщики и участники погромов будут отвечать по двум статьям УК - «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Не исключено, что дело будет рассмотрено в особом порядке, то есть подсудимые заранее признают свою вину. При этом им придется погасить причиненный уроженцам Азербайджана ущерб.